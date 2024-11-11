Рофаль заявил, что Хейбати ему неприятен: «Его харизма временами вызывает рвотные рефлексы»

Российский боксер Артем Рофаль рассказал, как относится к своему будущему сопернику иранцу Али Хейбати.

«Его харизма мне непонятна, она временами вызывает рвотные рефлексы, его высказывания, его хайп, как он себя ведет. Это временами отвратительно», — цитирует Рофаля РЕН ТВ.

При этом он отметил, что Хейбати является хорошим соперником и стабильно выступает, поэтому есть все условия, чтобы воплотить мечту тех, кто не любит иранца.

Поединок Рофаля и Хейбати пройдет 15 ноября на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.