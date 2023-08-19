Монсон предложил Тактарову провести бой по правилам ММА
Американец Джефф Монсон после ничьей с россиянином Олегом Тактаровым на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» предложил сопернику провести поединок по правилам ММА.
52-летний боец поблагодарил Тактарова за поединок на русском языке и предложил позже встретиться в бою по правилам ММА. «Русский Медведь» принял этот вызов.
YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.
Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.
«СЭ» ведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.
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