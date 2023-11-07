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Муртазаев похвалил Оливейру перед их поединком в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

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Россиянин Ислам Муртазаев поделился мнением о своем сопернике Джонатане Оливейре перед боем в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Джонатан Оливейра очень популярный у нас в России. Он себя достаточно хорошо проявил и проявляет. Достаточно жесткий парень с характером», — цитирует Муртазаева РЕН ТВ.

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.

Источник: РЕН ТВ
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