Муртазаев похвалил Оливейру перед их поединком в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Россиянин Ислам Муртазаев поделился мнением о своем сопернике Джонатане Оливейре перед боем в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Джонатан Оливейра очень популярный у нас в России. Он себя достаточно хорошо проявил и проявляет. Достаточно жесткий парень с характером», — цитирует Муртазаева РЕН ТВ.

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.