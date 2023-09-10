Минеев главное правило, которого будет придерживаться в бою с Карвальо

Российский боец Владимир Минеев рассказал, какого правила будет придерживаться во время поединка с бразильским бойцом Рафаэлем Карвальо.

«У меня сейчас есть такое правило — не забегать вперед, не заглядывать за спину своему сопернику и за плечо своего соперника», — приводит РЕН ТВ слова Минеева.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».