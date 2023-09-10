Янькова хочет удивить зрителей приемами кунг-фу в поединке с Юйсинь

Россиянка Анастасия Янькова рассказала о своих целях на бой по правилам кикбоксинга с китаянкой Янь Юйсинь на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я заметила одну деталь: она на видео сделала жест из кунг-фу. Я такая: «Ага, они там часто выступают в кунг-фу». Такой бэкграунд мы заметили, теперь остается выяснить, чье кунг-фу лучше», — приводит РЕН ТВ слова Яньковой.

Поединок Яньковой и Юйсинь состоится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.