Минаков: «Знаю, что должен делать для победы над Томпсоном»

Российский боец Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка с англичанином Оливером Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я навел справки определенные по Оливеру Томпсону. Несмотря на то что многие его считают достаточно возрастным соперником — хотя не сказать, что я тоже юнец, — но он идет длительное время, он на ходу, он без простоев, он выигрывает, проигрывает, но у него есть постоянная практика. У меня же есть некий простой. По ходу поединка я знаю, какие задачи должен выполнить я, как должен вести поединок, что должен делать, чтобы выиграть. И не просто выиграть, а совладать со своими эмоциями и выдержать правильный тайминг в данном поединке», — приводит слова Минаева РЕН ТВ.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.

В соглавном бою вечера встретятся Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Также в турнире выступят Артем Тарасов и Али Хейбати, Виктор Боронин и Артем Рофаль, Файзали Махмуродов и Яков Букин.