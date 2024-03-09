Комментатор Садоков уверен, что Минаков победит Томпсона

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от боя между россиянином Виталием Минаковым и англичанином Оливером Томпсоном.

«Если по ММА, то однозначный фаворит — Виталий Минаков. Да, у него был длительный простой, он занимался общественной деятельностью, но, в целом, по уровню навыков, по опыту, по габаритам — по всем факторам — Минаков — это однозначный фаворит», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Поединок Минакова и Томпсона станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.