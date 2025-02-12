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Сусленков считает, что Папину не стоит недооценивать Тетте перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев

Российский боксер Артем Сусленков поделился мнением о поединке Алексея Папина и Эбенезера Тетте на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Тетте хороший спортсмен. Хороший боксер. [Папину] не стоит недооценивать», — цитирует Сусленкова РЕН ТВ.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле. Поединок Папина и Тетте станет главным событием вечера.

Источник: РЕН ТВ
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Алексей Папин
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