Сусленков считает, что Папину не стоит недооценивать Тетте перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Российский боксер Артем Сусленков поделился мнением о поединке Алексея Папина и Эбенезера Тетте на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Тетте хороший спортсмен. Хороший боксер. [Папину] не стоит недооценивать», — цитирует Сусленкова РЕН ТВ.
Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле. Поединок Папина и Тетте станет главным событием вечера.
Источник: РЕН ТВ
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25 ноя 2025 20:57
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