Чемпион Hardcore Мусаев назвал фаворита в бою Минаков — Томпсон в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Чемпион Hardcore Тимур Мусаев назвал фаворита в поединке Виталия Минакова и Оливера Томпсона.

«Считаю, что Виталий Минаков одержит победу за счет опыта, и потому что он сильнее, как спортсмен, как атлет», — цитирует Мусаева «РЕН ТВ».

Поединок Минакова и Томпсона станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.