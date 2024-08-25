Кевин Джонсон восхитился количеством детей на открытой тренировке звезд «Бойцовского клуба»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон прокомментировал мероприятие, на котором звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проводят открытые тренировки для всех желающих.

«Дети — это наше будущее, поэтому очень важно вкладываться в них, они — будущее! Мы — будущие бабушки и дедушки, они — будущие президенты, депутаты, учителя, врачи и родители», — цитирует Джонсона «РЕН ТВ».

44-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Джонсон получил гражданство РФ в январе 2024 года. До этого спортсмен представлял США.