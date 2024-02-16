Хрисанов победил Ханова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сергей Хрисанов победил в бою с Марселем Хановым в рамках полуфинала Гран-при полутяжелой весовой категории (94 кг) на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он победил единогласным решением судей.

Хрисанов встретится в финале с победителем пары Максим Федоров — Сергей Романов. Данный поединок также состоится в этот вечер. Поединок пройдет по правилам ММА, три раунда по три минуты.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».