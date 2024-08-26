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Сегодня, 17:09

Гукасян — о бое против Бейтса: «Буду санитаром, наставлять его на правильный путь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от поединка против ирландца Тони Бейтса на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У него прозвище Псих. Ну я буду, значит, его санитаром, будем его прямо на правильный путь наставлять. Готов к бою, несмотря на то что мне предложили его за три недели«, — цитируют Гукасяна «Известия».

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 30 августа в Череповце. В главном бою вечера Алексей Папин будет драться с доминиканцем Феликсом Валерой.

Источник: «Известия»
Эдгар Гукасян
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