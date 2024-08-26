Гукасян — о бое против Бейтса: «Буду санитаром, наставлять его на правильный путь»

Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от поединка против ирландца Тони Бейтса на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У него прозвище Псих. Ну я буду, значит, его санитаром, будем его прямо на правильный путь наставлять. Готов к бою, несмотря на то что мне предложили его за три недели«, — цитируют Гукасяна «Известия».

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 30 августа в Череповце. В главном бою вечера Алексей Папин будет драться с доминиканцем Феликсом Валерой.