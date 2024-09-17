Калажоков пообещал «хороший, красочный и кровавый» поединок с Пасторе

Россиянин Кантемир Калажоков поделился ожиданиями от поединка с американским бойцом MMA Бреттом Пасторе на турнире по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Калажоков отметил, что смотрел некоторые из боев американца.

«Неплохой боец. Думаю, составит мне хорошую конкуренцию. Будет хороший, красочный, кровавый бой», — цитирует бойца «РЕН ТВ».

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям, на котором также сразятся Игорь «Имеля» Ионов (Россия) и Алекс «Ковбой» Оливейра (Бразилия).

Главный бой вечера — Сергей Кузьмин (Россия) против ДеАндре Севейджа (США). Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.