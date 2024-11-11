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Хрисанов заявил, что покажет красочный бой с Борисевичем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Российский боец ММА Сергей Хрисанов поделился мнением о бое с соотечественником Владиславом Борисевичем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«В этот раз буду бить изо всех сил, покажу всего себя и продемонстрирую зрителям красочный поединок», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок между Хрисановым и Борисевичем пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
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