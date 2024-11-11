Гаверн пообещал нокаутировать Дацика в бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Американский боксер Джейсон Гаверн пообещал нокаутировать россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Это будет хороший бой для фанатов, хорошее шоу, развлечение, и это то, ради чего все и затевалось. Так что удачи, Дацик, я приду и нокаутирую тебя», — цитирует Гаверна РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.