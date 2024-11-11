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Гаверн пообещал нокаутировать Дацика в бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Американский боксер Джейсон Гаверн пообещал нокаутировать россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Это будет хороший бой для фанатов, хорошее шоу, развлечение, и это то, ради чего все и затевалось. Так что удачи, Дацик, я приду и нокаутирую тебя», — цитирует Гаверна РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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