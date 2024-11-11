Чеботарев считает, что фанаты забудут Мусаева после его поражения

Боец Андрей Чеботарев обратился к своему сопернику Тимуру Мусаеву перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Сейчас ты не дерешься и о тебе нигде ничего не слышно, если ты проиграешь один бой, про тебя вообще все забудут», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.