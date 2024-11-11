Чеботарев считает, что фанаты забудут Мусаева после его поражения
Боец Андрей Чеботарев обратился к своему сопернику Тимуру Мусаеву перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Сейчас ты не дерешься и о тебе нигде ничего не слышно, если ты проиграешь один бой, про тебя вообще все забудут», — цитирует бойца РЕН ТВ.
Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.
Источник: РЕН ТВ
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