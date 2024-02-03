Хрисанов: «Объективно я вижу себя фаворитом боя с Хановым»

Боец ММА Сергей Хрисанов уверен в своей победе над бывшим чемпионом Top Dog FC Марселем Хановым в полуфинале Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Да, естественно, я смотрел поединки своего соперника и готовился, нарабатывал свои фишки. Смотрел, что он делает, как работает. Мы готовы, поэтому не вижу никаких трудностей для прохождения своего соперника. В кулачных боях бьются две минуты, в ММА бьются пять минут и три раунда. То есть преимущество в выносливости объективно невооруженным взглядом видно, что будет в мою сторону. Потому что, когда ты мешаешь борьбу с «ударкой», это еще и другая нагрузка, и по выносливости я буду впереди, 100 процентов. Ну, смотрите, объективно я вижу фаворитом своей пары себя, хотя букмекеры поставили коэффициенты совершенно по-другому», — приводит РЕН ТВ слова Хрисанова.

Бой Сергей Хрисанов — Марсель Ханов состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо».