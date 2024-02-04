Джонсон рассказал, чего стоит ожидать от поединка против Шона Тернера

Боксер Кевин Джонсон рассказал «СЭ», чего стоит ожидать от поединка против Шона Тернера.

— В середине февраля у тебя бой с Шоном Тернером. Чего ждать?

— Это будет великолепное действие, соперник потеряет много крови! Карьеру спортсмена я завершать не собираюсь, конечно!

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.