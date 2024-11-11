Дацик и Гаверн встретятся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Россиянин Вячеслав Дацик и американец Джейсон Гаверн сразятся в главном событии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября. Вечер бокса начнется в 21.00 по московскому времени и пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик — 44-летний профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайский боксер. Он неоднократно участвовал и побеждал в турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Джейсон Гаверн — 47-летний боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. В декабре 2023 года в рамках «Бойцовского клуба» он провел поединок против Павла Шульского и уступил решением судей.

Формат боя Дацика и Гаверна — четыре раунда по три минуты.

В прямом эфире основной кард турнира покажет «РЕН ТВ», трансляция начнется в 23.20. Полностью «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 15 ноября можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».