Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

11 ноября, 23:15

Вячеслав Дацик — Джейсон Гаверн: дата боя и время начала турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Дацик и Гаверн встретятся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Россиянин Вячеслав Дацик и американец Джейсон Гаверн сразятся в главном событии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября. Вечер бокса начнется в 21.00 по московскому времени и пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик — 44-летний профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайский боксер. Он неоднократно участвовал и побеждал в турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Джейсон Гаверн — 47-летний боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. В декабре 2023 года в рамках «Бойцовского клуба» он провел поединок против Павла Шульского и уступил решением судей.

Формат боя Дацика и Гаверна — четыре раунда по три минуты.

В прямом эфире основной кард турнира покажет «РЕН ТВ», трансляция начнется в 23.20. Полностью «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 15 ноября можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хейбати пообещал, что мечта Шлеменко о победе Рофаля не сбудется

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости