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24 ноября, 23:18

Тарасов назвал интересным предстоящий бой Кузьмина и Халидова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от поединка двукратного чемпион России по боксу Сергея Кузьмина и Мурада Халидова в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Все мы знаем Сергея Кузьмина. Он заслуженный мастер спорта по боксу, но сейчас — Мурад Халидов, который разнес всех в поп-ММА. Это будет достаточно интересно», — сказал Тарасов в интервью РЕН ТВ.

Бой между Кузьминым и Халидовым состоится 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт».

Источник: РЕН ТВ
Артем Тарасов
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