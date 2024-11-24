Тарасов назвал интересным предстоящий бой Кузьмина и Халидова

Боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от поединка двукратного чемпион России по боксу Сергея Кузьмина и Мурада Халидова в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Все мы знаем Сергея Кузьмина. Он заслуженный мастер спорта по боксу, но сейчас — Мурад Халидов, который разнес всех в поп-ММА. Это будет достаточно интересно», — сказал Тарасов в интервью РЕН ТВ.

Бой между Кузьминым и Халидовым состоится 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт».