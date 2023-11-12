Малафеев хорошо оценивает свою форму перед поединком с Шостаковым

Российский боец Александр Малафеев рассказал, как готовился к поединку с белорусом Никитой Шостаковым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Посмотрел несколько его боев, изучил, что можно сделать, как к нему подойти. Звание международника получил, поэтому, наверное, будет больше работать ножками, коленями. Достаточно крепкий, сильный парень. Хорошо оцениваю свою форму, я готов. До этого провел два боя по любителям, как раз маленечко продышался и к этому бою выйду уже на своем пике. Никитос, готовься! Я иду за твоей головой», — приводит слова Малафеева «РЕН ТВ».

Бой Малафеев — Шостаков пройдет 18 ноября в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся Иван Штырков и Владимир Минеев.