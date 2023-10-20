Эльбаев считает, что Дацик одержит победу в бою с Романкевичем

Боец Даниял Эльбаев поделился ожиданиями от поединка между Петром Романкевичем и Вячеславом Дациком.

«Я думаю, Дацик одержит победу. Ни для кого не секрет, что он может уронить так, что... В этом бою Ильяс, если будет так же, как во всех своих боях, идти вперед, то он заберет победу», — приводит слова Эльбаева РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.