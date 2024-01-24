Джонсон — о поединке с Тернером: «Буду биться как настоящий русский»

Американский боксер Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство, рассказал об ожиданиях от поединка с ирландцем Шоном Тернером.

«Буду биться как настоящий русский. Теперь все по-другому, теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперзрелищно», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.