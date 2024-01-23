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Сегодня, 19:54

Боксер Кевин Джонсон заявил, что является стопроцентным русским

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил, что является стопроцентным русским. 16 февраля он будет противостоять в октагоне ирландцу Шону Тернеру в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Сегодня, 23 января, стало известно, что РЕН ТВ покажет первый бой Джонсона после получения им российского гражданства.

16 февраля в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Джонсон будет противостоять в октагоне ирландцу Шону Тернеру. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1183469-bokser-dzhonson-nazval-sebia-stoprotsentnym-russkim
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