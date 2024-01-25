Джонсон провел тренировку в Чехове перед боем с Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Американский боксер Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство, провел тренировку в городе Чехов Московской области.

Джонсон позанимался на боксерских лапах с детьми и взрослыми, а после — раздал желающим автографы.

16 февраля Джонсон проведет бой с ирландцем Шоном Тернером в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.