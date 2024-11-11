Джейсон Гаверн признался в любви к России

Американский боксер Джейсон Гаверн перед боем с Вячеславом Дациком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» признался в любви к России.

«Я люблю Россию. Русские люди очень классные, очень чистые. Мне нравится, я чувствую себя в полной безопасности на улицах. В прошлом я был здесь с Поветкиным, я много раз был здесь с разными ребятами. Так что я часто бывал здесь в прошлом», — приводит РЕН ТВ слова Гаверна.

Поединок между Дациком и Гаверном станет главным событием турнира, который пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Бой пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.