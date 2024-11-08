Американский боксер Гаверн назвал Дацика легким соперником

Американский боксер Джейсон Гаверн поделился мнением о своем сопернике россиянине Вячеславе Дацике перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Бой с Дациком — очень легкий для меня. Он старый человек и не умеет боксировать. Ему лучше быть готовым. Дацик, у тебя осталось семь дней. Я иду за тобой», — цитирует Гаверна РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Гаверна состоится 15 ноября на волейбольной арене «Динамо». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.