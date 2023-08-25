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Тактаров об Александре Емельяненко: «В 90-е я мог бы его убить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Ветеран ММА и актер Олег Тактаров в интервью ютуб-каналу «На спорте с Монто» ответил на вопрос о потенциальном противостоянии с тяжеловесом Александром Емельяненко.

— Если говорить о потенциальном поединке [с Александром Емельяненко], он возможен?

— Ну вот смотри: мои годы, закладывалось мое мышление, это в 90-е, то, что, я не знаю, автомат на него направили... Я не поверю, что на него направили автомат и он начал меня обсуждать. Рассказывает сказки про мою поездку, как меня встретили, что я сказал... Он же не знает ничего, что там было. Это знает только, кто там был, и им за это стыдно. Если бы мне было стыдно, то они бы уже давно что-нибудь прокомментировали. Это был, конечно, позор гостеприимства, так называемого. Хотя я потом прочитал, что Хаджимурат это не первый раз и не последний, видимо... И ты [Александр Емельяненко] что-то вякаешь! Ты не знаешь что там было. Тебе, люди, который за тебя платят, сказали сказать — ты сказал. Ты сказал слово, за которое... Ну, в 90-е я мог бы его убить. Сейчас, конечно, я сдержусь и мимо пройду. Знаешь, как вот, поет там Филипп Киркоров или кто-то еще, ты просто выключил телевизор — и все. Я не реагирую на такие вещи.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Тактаров провел бой по правилам бокса с Джеффом Монсоном. Итогом противостояния стала ничья.

Александр Емельяненко
Олег Тактаров
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