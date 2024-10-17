Кудряшов предупредил Родригеса перед боем: «Треснет, как бразильский орех»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем поединке с бразильцем Фернандо Родригесом в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Его лысая голова треснет, как бразильский орех, если будет много разговаривать», — передает слова Кудряшова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.