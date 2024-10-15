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Садоков считает Кудряшова фаворитом в бою с Родригесом

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Спортивный комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

«Фаворит, я думаю, все-таки Кудряшов, потому что это его базовая дисциплина, а Родригес — такой мультиспортивный товарищ, и в ММА и в кикбоксинге дерется. Бокс — это стихия Кудряшова. Хотя мы знаем, что в тяжелом весе все может закончиться одним ударом», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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