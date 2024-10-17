Блогер Тарасов о бое Кудряшова и Родригеса: «Нас ждет суперпоединок»

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов считает, что Дмитрий Кудряшов победит Фернандо Родригеса на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Нас ждут суперпоединки, ну, и, конечно, главное событие — поединок Дмитрия Кудряшова против Фернандо Родригеса. Он уже известен нашей российской публике по многим боям, он дрался с очень многими ребятами, представляющими Россию, но практически всем проиграл», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На счету Кудряшова 27 побед и 6 поражений в карьере. Родригес одержал 13 побед и 9 раз оказывался проигравшим.