Лебедев — о поединке Папина с Тетте: «Победит тот, кто первый попадет»

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка россиянина Алексея Папина и представителя Ганы Эбенезера Тетте в новом турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бокс такой вид спорта, бескомпромиссный. Здесь может любому повезти и любому не повезти. Тем более в супертяжелом весе. Здесь кто первый попадет, тот и победит», — цитирует Лебедева «РЕН ТВ».

Лебедев также отметил, что считает Тетте опытным бойцом, внушающим уважение.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле. Поединок Папина и Тетте станет главным событием вечера.