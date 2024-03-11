Олейник считает, что Томпсон сильнее Минакова в боксе

Российский боец ММА Алексей Олейник назвал фаворита в поединке Виталия Минакова и Оли Томпсона.

«В любом случае Виталий мощнее. Оли Томпсон чуть-чуть сильнее в боксе, но Виталий намного быстрее», — цитирует Олейника «РЕН ТВ».

Поединок Минакова и Томпсона станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.