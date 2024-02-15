Бойцовский клуб РЕН ТВ: кард боев и время начала турнира 16 февраля

Очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 16 февраля, в пятницу, на территории волейбольной арены «Динамо». Бойцы проведут свои поединки по правилам бокса в перчатках для ММА. Бои основного карда начнутся в 23.00 по московскому времени.

В главном поединке вечера американец Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство, подерется с ирландцем Шоном Тернером.

Смотреть в прямом эфире схватку Кевин Джонсон — Шон Тернер и другие бои основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 февраля можно будет на канале РЕН ТВ с 23.00 мск.

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 февраля

Кевин Джонсон (Россия) — Шон Тернер (Ирландия)

Владимир Полозов (Россия) — Святослав Коваленко (Россия)

Максим Федоров (Россия) — Сергей Романов (Россия)

Сергей Хрисанов (Россия) — Марсель Ханов (Россия)

Ознакомиться с основной информации о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 16 февраля в Москве, можно в материале «СЭ».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».