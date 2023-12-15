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Бойцовский клуб РЕН ТВ: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире 15 декабря

Прямая трансляция турнира Бойцовский клуб РЕН ТВ cтартует в 22.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Максим Бабанин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Боксерский турнир Бойцовский клуб РЕН ТВ пройдет в пятницу, 15 декабря, в Челябинске во Дворце спорта «Юность». В главном событии вечера встретятся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. По регламенту их противостояние пройдет по правилам бокса.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся четыре боя по правилам бокса, все они будут длиться четыре раунда по три минуты. В со-главном поединке сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Оппонентом Эдгара Гукасяна станет Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

За предварительными поединками можно будет следить на нашем Ютуб-канале «Ушатайка». Трансляция же главных боев в прямом эфире РЕН ТВ. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Бабанин и&nbsp;Джонсон. Бабанин — Джонсон: онлайн-трансляция боя

Бокс
Максим Бабанин
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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