Гукасян — Рамирес: смотреть трансляцию боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире

Российский боксер Эдгар Гукасян и американский спортсмен Джемини Рамирес в пятницу, 15 декабря, проведут поединок на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет в Челябинске в формате четырех раундов по три минуты.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерских противостояний.

За предварительными поединками можно будет следить на нашем Ютуб-канале «Ушатайка». Трансляция же главных боев в прямом эфире РЕН ТВ. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Накануне бойцы прошли церемонию взвешивания — россиянин оказался тяжелее боксера из США — 75 кг у Гукасяна против 74,7 кг у Рамиреса.

34-летний Гукасян — чемпион WBA Asia South.