«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: смотреть прямую трансляцию боев Россия vs США

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл» в пятницу, 20 сентября. Поединки пройдут в формате «Россия против США». Начало — в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный телеканал «РЕН ТВ» и наш YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.

В кард турнира вошли бои на голых кулаках. Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Деандре Севейджем. Этот поединок станет дебютом в кулачке для обоих боксеров. Противостояние пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты. В соглавном событии сойдутся Олег Фомичев и Роб Морроу. Формат этого боя — 3 раунда по 2 минуты.