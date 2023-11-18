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Сегодня, 09:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Штырков — Минеев: расписание и результаты боев основного карда

Бой между Штырковым и Минеевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» начнется после 0.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

18 ноября в городе Сочи в концертном зале «RED Arena» на Красной Поляне пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера подерутся российские бойцы ММА Владимир Минеев и Иван Штырков. Их поединок пройдет по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты (в случае ничьи назначат экстра-раунд).

Поединки основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» стартуют в 23.00 по московскому времени. Минеев и Штырков начнут свой бой ориентировочно в 00.25 19 ноября. В соглавном противостоянии встретятся россиянин Ислам Муртазаев и иранец Сенак Азими.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире бесплатно покажет поединок Минеев — Штырков и другие противостояния основного карда турнира в Сочи (начало в 23.00).

Посмотреть видеотрансляции можно будет на сайте канала и на ТВ. YouTube-канал «Ушатайка» покажет предварительный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Расписание и результаты боев основного карда «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

23.00 (мск). Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

23.20. Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)

23.40. Ислам Муртазаев (Россия) — Сенак Азими (Иран)

00.00. Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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