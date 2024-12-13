Турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 13 декабря. Событие состоится в Москве в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском поле.

Турнир начнется в 20.00 по московскому времени. Основной кард стартует после 23.00 мск.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

В соглавном бою встретятся российский боксер Алексей Папин и американский боец ММА, боксер Грег Харди. Поединок пройдет в формате «шесть раундов по три минуты».

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: главный кард турнира 13 декабря

Виталий Минаков (Россия) vs Кевин Джонсон (Россия / США)

Алексей Папин vs Грег Харди (США)

Сергей Кузьмин vs Соломон Адебайо (Нигерия)

Вадим Мусаев (Россия) vs Рай Сейтжанов (Казахстан)

Прямая трансляция поединков главного карда начнется на «РЕН ТВ» в 23.10 по московскому времени. Полностью смотреть турнир можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Также «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев.