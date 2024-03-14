Боронин — о поединке с Рофалем: «Ожидаю своей победы»

Российский боец смешанного стиля Виктор «Боец» Боронин сомневается, что Артем Рофаль сможет его чем-то удивить на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я ожидаю своей победы. Думаю, не должен он меня ничем удивить», — приводит РЕН ТВ слова Боронина.

Также россиянин отметил, что преимущество Рофаля в росте не станет для него проблемой.

Поединок между бойцами определит финалиста Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 29 марта. Во втором полуфинале выступят Файзали «Таран» Махмуродов и Яков Букин. Главным событием вечера станет бой Виталия Минакова и Оливера Томпсона.