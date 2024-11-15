Борисевич победил Хрисанова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Владислав Борисевич победил Сергея Хрисанова решением большинства судей в боксерском поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Для бойца ММА Хрисанова это стало дебютом в боях по правилам бокса.

Бой между российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном станет главным поединком вечера. Бой пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию события.