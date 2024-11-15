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15 ноября, 23:47

Борисевич победил Хрисанова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Владислав Борисевич победил Сергея Хрисанова решением большинства судей в боксерском поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Для бойца ММА Хрисанова это стало дебютом в боях по правилам бокса.

Бой между российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном станет главным поединком вечера. Бой пройдет в формате «4 раунда по 3 минуты».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию события.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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