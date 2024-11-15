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Вячеслав Дацик — Джейсон Гаверн: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дацик и Гаверн проведут бой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик vs Джейсон Гаверн.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Россиянин Вячеслав Дацик и американец Джейсон Гаверн сразятся в главном событии вечера бокса суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 ноября. Поединок состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве и пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

В прямом эфире основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно в телеэфире канала «РЕН ТВ» и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

«СЭ» также ведет текстовую трансляцию вечера бокса с главным боем Дацик — Гаверн.

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик — 44-летний профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайский боксер. Он неоднократно участвовал и побеждал в турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Джейсон Гаверн — 47-летний боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. В декабре 2023 года в рамках «Бойцовского клуба» он провел поединок против Павла Шульского, в котором уступил решением судей.

Вячеслав Дацик
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: прямая трансляция турнира Дацик — Гаверн

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