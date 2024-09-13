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Боксер Сусленков не сомневается в победах Кузьмина и Фомичева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Артем Сусленков выразил уверенность, что в поединках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Олег Фомичев и Сергей Кузьмин одержат победы над американцами Робом Морроу и ДеАндре Севейджом.

«Он неплохой боксер, я думаю, и по кулачке тоже себя хорошо покажет», — приводит слова Сусленкова о Кузьмине РЕН ТВ.

Он указал, что для победы россиянину надо будет пропускать как можно меньше ударов, но в то же время активно атаковать.

Говоря о Фомичеве, Сусленков указал, что тот является одним из сильнейших бойцов «кулачки», выигравшим много поединков.

«В Олеге Фомичеве никогда не сомневался. Он хороший боец, хороший спарринг-партнер», — заверил боксер.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям.

Источник: РЕН ТВ
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