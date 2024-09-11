Морроу: «Олег Фомичев, я прибуду в Россию из Иллинойса, чтобы уничтожить тебя»
Американский боец Роб Морроу поделился ожиданиями от поединка с россиянином Олегом Фомичевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Олег Фомичев, на следующей неделе я прибуду в Россию из Иллинойса, Чикаго, США, чтобы уничтожить тебя, давай сразимся!» — приводит слова Морроу РЕН ТВ.
Поединок между Морроу и Фомичевым состоится 20 сентября в Москве. В главном бою вечера сойдутся Сергей Кузьмин и ДеАндре Севейдж.
Источник: РЕН ТВ
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