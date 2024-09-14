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Кузьмин — о турнире по кулачным боям: «Для меня это очень интересно, драйвово»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от турнира по кулачным боям суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня это очень интересно, драйвово, так скажем, потому что новая дисциплина, без перчаток, там совсем чуть по-другому. Подготовка у нас всегда штатно проходит. Есть основа, мы придерживаемся этой основы», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Турнир по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 20 сентября.

Источник: РЕН ТВ
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