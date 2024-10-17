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Боксер Сусленков рассказал, как готовился к бою с Хаммером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Российский боксер Артем Сусленков рассказал, как проходил процесс подготовки к бою с Кристианом Хаммером.

«Мы прошли два цикла. Первый цикл был в горах. Мы кидали камни и ходили в походы. Второй цикл уже здесь, в Серпухове. Вот последний цикл мы уже к финалу подходим, получается», — цитирует Сусленкова РЕН ТВ.

Сусленков и Хаммер подерутся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 25 октября в Москве.

Источник: РЕН ТВ
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