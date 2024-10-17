Боксер Сусленков рассказал, как готовился к бою с Хаммером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боксер Артем Сусленков рассказал, как проходил процесс подготовки к бою с Кристианом Хаммером.

«Мы прошли два цикла. Первый цикл был в горах. Мы кидали камни и ходили в походы. Второй цикл уже здесь, в Серпухове. Вот последний цикл мы уже к финалу подходим, получается», — цитирует Сусленкова РЕН ТВ.

Сусленков и Хаммер подерутся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 25 октября в Москве.