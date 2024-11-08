Российский боец Мусаев считает, что Чеботарев любит разогревать поединки
Российский боец Тимур Мусаев поделился мнением о своем сопернике Андрее Чеботареве перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Думаю, поставим точку. Останется один победитель. Андрей — такой парень у нас, знаете, любит зацепиться, любит устроить трешток. Конфликт — это громко сказано. Это интеллектуальный подогрев поединка. Пока я выигрываю со счетом 2:0. Андрюха, догоняй», — цитирует Мусаева РЕН ТВ.
Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.
Источник: РЕН ТВ
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