Американец Гаверн: «Дацик, я иду за тобой»

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Американский боец Джейсон Гаверн обратился к россиянину Вячеславу Дацику в преддверии поединка на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Дацик! Ты готов? Я иду за тобой», — цитирует Гаверна «РЕН ТВ».

Турнир пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Бой Дацика и Гаверна станет главным событием вечера.

44-летний Дацик за карьеру провел 10 боев — 7 побед и 3 поражения. 47-летний Гаверн одержал 28 побед и потерпел 24 поражения.