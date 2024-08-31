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Папин нокаутировал Валеру на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Папин и Феликс Валера накануне боя.
Фото Александр Федоров , «СЭ»

Российский боксер Алексей Папин победил в бою против доминиканца Феликса Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок закончился нокаутом. Бой был остановлен в 5 раунде через 2 минуты 32 секунды.

Таким образом, россиянин завоевал титул чемпиона Азии по версии всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в весовой категории до 90,71 кг.

36-летний Папин одержал 18 победу в карьере (17 нокаутом). Также на его счету одно поражение.

Для 36-летнего Валеры это поражение стало первым в карьере нокаутом. Всего же на его счету 23 победы и 6 поражений.

Алексей Папин&nbsp;&mdash; Феликс Валера. Папин — Валера, Бакши — Гарридо. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бокс
Алексей Папин
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