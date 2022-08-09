KIA отзывает в России более 100 тысяч автомобилей Rio

Корейская компания KIA объявила, что отзывает в России более 105 тысяч автомобилей Kia Rio, которые были произведены с 2013 по 2018 год. Причиной этого стала неисправность модуля управления подушками безопасности. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

При этом ремонт будет бесплатным. Специалисты намерены обновить ПО модуля Air bag или полностью заменить его. Владельцы неисправных автомобилей получат отдельные уведомления по номеру телефона или электронной почте.

Чтобы самостоятельно проверить, попадает ли ваш автомобиль под это, можно ввести госномер или VIN-номер на Авто.ру или посмотреть на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что стоимость содержания нового седана KIA Rio за 5 лет составит почти 1 миллион рублей.